فيديو.. "روح العشق" جديد حسين الجسمي

قدم الفنان الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة وهى "روح العشق"، وهى من ألحانه وكلمات الشاعرة العُلا، وذلك من موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ومن كلمات الأغنية "أنا أنت وفي المحبة احنا روحين بجسد، اختصرت الناس فيني واختصرتك عن سواك"، وحسب بيان صحفي، لحّن حسين الجسمي الأغنية على مقام الكرد.

ويعد مقام الكرد، من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، وتعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوى على الربع تون وموجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعودًا.

الأغنية السينجل الجديدة "روح العشق"، من توزيع ومكساج وماستر زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب، إلى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.