وفاء عامر في رسالة لرجاء الجداوي: "وحشتيني وربنا يشفيكي"

أبدت الفنانة وفاء عامر اشتياقها إلى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي تتلقى العلاج حاليا من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

ونشرت وفاء عامر صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني أوي يا رجاء، ربنا يتم شفاكي على خير".

وجاءت نتيجة التحليل الثالث للفنانة رجاء الجداوي إيجابية، اليوم الجمعة، ما يعني استمرار بقاء الفيروس في جسدها منذ 28 يومًا.

وقالت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، لـ"الوطن"، إن والدتها لا تزال في غرفة الرعاية المركزة وعلى جهاز التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنها تستوعب كل ما حولها ولم تفقد الوعي، وطالبت أميرة جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة بالدعاء لها.

ونشرت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أمس صورة من الطفولة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة، "يا رب اشفيها"، لتتوالى عليها التعليقات متمنين الشفاء لوالدتها.