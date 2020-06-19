صور.. هشام سليم مع نجله "نور" في البحر

نشر "نور" نجل الفنان هشام سليم، صورة تجمعه بوالده، داخل البحر بإحدى المدن الساحلية، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان هشام سليم، قد أعلن تحول ابنته "نور" جنسيا لتصبح شابا، وذلك أثناء استضافته في برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، في رمضان الماضي.

ووجه "سليم" رسالة لابنه في حضوره، أثناء ظهورهما بأحد البرامج التليفزيونية، قائلاً: "إنت ابني وأنا اللي جبتك الدنيا، وأنا بدعمك في أي حاجة ولازم أقف جنبك، ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

يذكر أن هشام سليم، يستعد لاستئناف تصوير مشاهده في مسلسل هجمة مرتدة، للمخرج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في دراما رمضان 2021.