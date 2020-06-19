"بيسابقوا بعض".. مصرع شابين بالدقهلية في حادث تصادم درجاتين ناريتين

لقى شابان مصرعهما في الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أثناء تسابقما على طريق "ميت الخولي مؤمن – أشمون الرمان" بدائرة مركز منية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وإصابة شابين أثناء تسابقهما بالدرجات النارية.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع قائدي الدراجتين الناريتين وبالفحص تبين أنهما "أشرف.م.ا" 18 عاما، مقيم بميزانية ميت عاصم التابعة لدائرة المركز، و"بدير.م.ب" 18 عاما، من مدينة منية النصر.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الشابين اتفقا فيما بينهما على عمل سباق بالدرجات النارية، وفي أثناء ذلك اصطدما ولقيا مصرعهما، ونقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.