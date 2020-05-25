مصرع شابين غرقا أثناء استحمامهما بمياه بحر اليوسف بأسيوط

لقى شابان مصرعهما وذلك أثناء استحمامهم بداية بحر اليوسف بمنطقة القناطر بمركز ديروط فى محافظة اسيوط وجار البحث وانتشال الجثث من المياه بمعرفة الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة وبالإنتقال والإسعاف والمعاينة والفحص تبين غرق كلا من "حماده حسني عبدالقادر ١٧ سنة و" احمد شبح محمد" ١٧ سنة مقيمين بقرية ساو دائرة المركز وذلك أثناء إستحمامهم ببداية بحر اليوسف بمنطقة القناطر بمركز ديروط وجاري البحث وانتشال الجثث من المياه بمعرفة الإنقاذ النهري.

وكشفت التحريات أنه حال أستحمام المجنى عليهما بمياه الترعة الإبراهيمية بداية بحر اليوسف بمنطقة القناطر دائرة المركز وصلت لمنطقة عميقة وغرقا فى الحال وجاري البحث وانتشال الجثث من المياه بمعرفة الإنقاذ النهري وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.