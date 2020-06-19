برلماني يشيد بإلزام "السياحة" للفنادق بعدم طرد أي عامل

أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الصارمة التي أعلنها وزير السياحة والآثار تجاه الفنادق التي ستسرح العاملين بها بدون الاستناد إلى الأوراق المطلوبة التي تثبت ارتكاب العامل خطأ جسيما يستلزم الطرد.

وأشاد المسعود، في بيان له، بجهود الحكومة في التعامل مع أصحاب الفنادق، والتنبيه على عدم تسريح العاملين بأي منشأة سياحية، أو المساس بمرتباتهم، ومراقبتها واتخاذ العقوبات اللازمة لأي منشأة مخالفة.

وأكد أن المبادرات التي دشنتها وزارة السياحة الخاصة بدعم الفئات المتضررة من التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا أتت بثمارها وحافظت على فتح بيوت هؤلاء العاملين ووفرت لهم الدعم خلال شهور الغلق.