بوتين يطمئن على رئيس كازاخستان السابق المصاب بفيروس كورونا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه ومساندته للرئيس السابق لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وتمنياته له بالشفاء العاجل من "كوفيد-19".

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلال اتصال هاتفي، عن مساندته للرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتمنى له الشفاء العاجل.

يُذكر أن، الكرملين ذكر في وقت سابق أن بوتين أرسل برقية إلى نزارباييف، معربا فيها عن مواساته للرئيس السابق لكازاخستان بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.