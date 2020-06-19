خطة من 3 محاور.. تفاصيل استعدادات الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية

كشف مصدر أمني تفاصيل خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بعد غد الأحد، والتي تعتمد على 3 محاور.

ويشمل المحور الأول الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وأوضح المصدر، أن المحور الثاني يشمل تأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وأكد المصدر، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه مديري الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.