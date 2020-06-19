عيادة أون لاين.. مبادرة لـ"الحركة الوطنية" لتقديم خدمة علاجية بالمجان

دشن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد، مبادرة عيادة أون لاين لتقديم خدمة طبية للمواطنين بالمجان، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا القائمة.

وقالت الدكتورة حنان الشاذلي رئيس لجنة الشئون الصحية والتنمية البشرية بالحزب، إن المبادرة يشارك فيها أطباء في كل التخصصات من أجل تقديم الاستشارات الطبية والنفسية للمواطنين وتقديم الخدمة العلاجية لهم بالمجان لدعمهم في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا.

وتابعت الشاذلي أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة من الحزب لدعم الدولة في أزمة كورونا الحالية ومساعدة المواطنين على الوقاية من الفيروس، وعلى جميع القوى السياسية والمجتمع المدني التكاتف خلف الدولة في هذه الظروف لعبور الأزمة.