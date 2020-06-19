"تعليم الغربية": 122 بوابة تعقيم وتجهيز 26 استراحة لمراقبي الثانوية

واصلت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، رفع حالة الطوارىء والاستعداد لإنهاء كافة الاستعدادات القصوى لماراثون امتحانات الثانوية العامة فى 21 يونيو الجاري من خلال الدعم بنحو 122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوي اللجان بقري ومراكز المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن أن تم التنبيه على مديري الإدارت التعليمية بأهمية مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

كما أوضح أنه تم تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مبينا أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للإمتحان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان .

وكشف "حسن " أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساء.

وأشار وكيل التعليم إلي ضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا.