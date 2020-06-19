الجيش المصري الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا

كشف تصنيف موقع "جوبال فاير باور" المُتخصص في التصنيفات العسكرية، أنّ الجيش المصري تفوّق على الجيشين التركي والإسرائيلي من حيث القوة والقُدرات العسكرية، حيث احتل المركز الأول كأقوى جيش في الشرق الأوسط للعام 2020، وجاء الجيش الإيراني في المركز الثالث، وجيش المملكة العربية السعودية في المركز الرابع، بينما حل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الخامسة، وتذيل القائمة الشرق أوسطية الجيش اللبناني في المركز الـ15، يسبقه الجيش البحريني في المركز الـ14، والجيش القطري في المركز الـ13.

وكان الجيش التركي يحتل العام الماضي 2019 المرتبة الأولى في أقوى جيوش الشرق الأوسط، وكان تصنيف موقع "جلوبال فاير"، كشف العام الماضي عن تفوق الجيش المصري على إسرائيل وتركيا وإيران بعد تقدمه من المركز الـ11 إلى المركز الـ9.

وجاء الجيش المصري في المرتبة الـ9، عالميا، في تصنيف عام 2020، حيث حل بعد بريطانيا، وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الـ13، وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الـ18، والجيش الأثيوبي في المركز الـ60، أما الجيش القطري ففي المركز الـ90.

وأفريقيا، جاء الجيش المصري في المركز الأول، أيضا، ثم الجيش الجزائري في المركز الثاني، وجيش جنوب أفريقيا في المركز الثالث، بينما حل الجيش الأثيوبي في المركز السابع، وتذيل القائمة الأفريقية جيش ليبريا في المركز الـ35، يسبقه الجيش الصومالي في المركز الـ34، وجيش سيراليون في المركز الـ33.

وتفوق الجيش المصري، بحسب تصنيف الموقع المتخصص في التصنيفات العسكرية، في القوات البرية والبحرية والجوية وفي عدد المنظومات الصاروخية وغيرها من المعدات الأخرى، حيث عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على تطوير قوة الجيش بشكل كبير.