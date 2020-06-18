أحمد المسلماني يتحدث عن عقيدة الجيش التركي: الولاء للناتو وليس للإسلام

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، عن عقيدة الجيش التركي القتالية.

وقال المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الجيش التركي عقيدته العسكرية أنه عضو في الناتو، ويدافع عن حدود الناتو، وأن الاعتداء على تركيا، اعتداء على الناتو، والأصل في الحلف، أنهم يتشاوروا ويدافعو عن بعضهم، طبقًا للائحة الناتو.

واعتبر المسلماني، أن الخلاف التركي الفرنسي، بعد التحرش بسفينة فرنسية من تركيا، صراع داخل البيت الواحد، مشددًا على أن أمريكا تقود حلف الناتو، وأنه لا يوجد جيش في الحلف يستطيع التحرك، إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء موافقة صريحة أو ضمنية.

وشدد المسلماني، على أن العقيدة لدى الجيش التركي، ليست حماية المسلمين والعرب، ولا ليبيا، لكن حماية الناتو فقط.

وأعتبر المسلماني، أن أردوغان يتحرك لحساب دولة أخرى، وأن إمكاناته لا تسمح له بالتمدد، وأنه لا يطمح في إعادة الخلافة والسلطنة، كما زعم البعض، وأن إمكانياته وإمكانيات جيشه أقل من ذلك بكثير، معتبرًا أن كل تحركاته هي بالنيابة عن الغرب.