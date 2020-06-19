دنيا سمير غانم عن صورة والدها و"الفيس شيلد": تحفة

أبدت الفنانة دنيا سمير غانم، سعادتها، لانتشار أحد الكوميكسات عبر مواقع السوشيال ميديا، بشأن ابتكار والدها لـ"فيس شيلد" الذي يتم استخدامه حاليًا للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت "دنيا"، صورة لوالدها وهو يرتدي الـ "فيس شيلد" في مشهد من أحداث فيلم "يارب ولد"، يتم تدولها على السوشيال ميديا باعتباره "صاحب فكرة فيس شيلد"، معلقة عليها "تحفة".

وتفاعل مع منشور "دنيا"، عدد من الإعلاميين والفنانين، وكتبت الفنانة بشرى "سوري، صاحب أي فكرة إبداعية، نضارات، ساعات، طواقي، كل حاجة مبتكرة هو صاحب فكرتها ومن زمان".

وتنوعت تعليقات المتابعين، ما بين وصف سمير غانم بـ "الأسطورة، أفضل كوميديان، المبتكر".