حظك اليوم السبت 20-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

دائمًا ما يعمل مولود برج الميزان على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف إذ يميل إلى عدم الانقياد إلى المشاكل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.