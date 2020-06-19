ميركل: الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي، وافق على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا، لمدة ستة أشهر أخرى.

وأضافت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر بالفيديو جمع قادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أن العقوبات التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الروسي ومن بينها قطاع النفط، كان من المقرر لها أن تنتهي هذا الشهر، لكن "سيجري تمديدُها 6 أشهر أخرى".

وكانت هذه العقوبات قد فُرضت للمرة الأولى على موسكو، عقب اندلاع النزاع شرقي أوكرانيا، وإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014، ويجري تجديدها كل 6 أشهر.