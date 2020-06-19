تركيب بوابات تعقيم بالمقر الرئيسى لـ"البريد"

بدأت الهيئة القومية للبريد فى تركيب بوابات تعقيم على مداخل المقر الرئيسى للهيئة بالقرية الذكية.

وقالت مصادر بالهيئة لـ«الوطن» إنه يتم حالياً دراسة تركيب بوابات التعقيم على كافة مكاتب الهيئة، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على المواطنين المترددين على المكاتب وأيضاً الحفاظ على الموظفين العاملين داخل مكاتب البريد المختلفة.

وتابعت المصادر أن الهيئة اتخذت جميع التدابير الاحترازية التى تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الهيئة تناشد جميع المستفيدين من المترددين على مكاتبها ضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن.

وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت قيام الهيئة بالعديد من تقديم الخدمات للمواطنين منها صرف منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى صرف المعاشات والحوالات الفورية وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلاً من 9.25% وذلك فى مارس الماضى بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعة الهيئة لديه بمقدار ١%، وبلغت إيداعات حسابات التوفير ٢٢٠ مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير ٢٤ مليون عميل.