حتى الغد.. نصائح عند التوجه لمكتب البريد لصرف منحة تكافل وكرامة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة للمستفيدين، ويبلغ عددها أكثر من مليون مستفيد ليستمر الصرف اليوم وغدا، بحيث يتم توزيع المستفيدين على مرحلتين لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

ولتجنب التزاحم والتدافع على مكاتب البريد لصرف المنحة لتجنب انتشار الفيروس في التجمعات، تستعرض "الوطن" عددا من النصائح يجب اتباعها في حال التواجد في البريد المصري:

- الحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين العميل والآخر.

- تجنب أي من الأسطح الموجودة داخل فروع مكاتب البريد إلا للضرورة.

- استخدام المناديل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منه عقب الاستعمال.

- استخدام المطهر الكحولي داخل فرع البريد لتطهير اليدين فور لمس أي من الأسطح.

- اتباع تعليمات السلامة المعلن عنها داخل فروع البريد المختلفة.