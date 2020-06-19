ريم مصطفي: خضعت لتدريبات قتالية من أجل "شديد الخطورة"

تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شديد الخطورة" المنتظر عرضه على منصة "wtch it" الرقمية خلال الأيام القلية المقبلة، والذى تقدم فيه دور مختلف وجديد عليها وعلى الأدوار النسائية، إذ تعد ريم أول ممثلة تقدم أكشن حقيقى من قتال ومطاردات وضرب نار بهذا الشكل سواء فى السينما أو الدراما المصرية.

وقالت ريم مصطفى فى تصريحات صحفية إنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها، خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل ـ على حسب وصفها ـ مشددة أن التجربة رغم صعوبتها، إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدمه للمرة الأولى.

وأشارت إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية، مضيفة أن الوقت كان ضيق على إنطلاق التصوير، ولم يكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الأكشن الخاصة بها، مشددة على أنها رغم صعوبة هذه التمارينأ إلا أنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء، كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة "watch it" الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.