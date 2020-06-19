خبير سياسي: أردوغان مسيطر على أكثر من 80% من القضاة في تركيا

قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، إن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الملف القضائي يتعين عدم الجنوح إلى أحكام منطقية وافتراضية مسبقة فيما يخص توجهاته بالنسبة للقضاء، لافتاً إلى أن أردوغان يسيطر إما ترهيبا أو ترغيبا على أكثر من 80% من رجال القضاء في تركيا بوسائل لا يمكن لعقل بشري أن يتصور مدى وضاعتها وندالتها سواء للقضاة أو عائلتهم.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يتم لي إرادة القضاة حتى تأتي أحكامهم متوافقة مع سياسياته الفاشية الدينية، وفيما يخص صلاح دمرداش فنعلم أن القيادة السياسية لأكراد تركيا هي عبدالله أوجلان الذي تم اعتقاله منذ سنوات والآن هناك قيادة كاريزمية، وهي صلاح الدين دمرداش وتتمتع بمصداقية كبيرة لدى الشارع الكردي، ومن المفترض إذا قضت المحكمة الدستورية بمثل هذا القرار فيعني ذلك تلقائيا هروبه من السجن.

وتابع، أن خروجه من السجن يعني زيادة زخم الأقلية التركية على الأرض، وبالنسبة لأردوغان هذا أمر يستخدمه لتعزيز سيطرته على اليمين القومي العنصري في تركيا والحليف الأساسي لحزب العدالة والتنمية الفاسد الذي يحكم تركيا، فحزب الحركة اليميني متحالف مع حزب العدالة على خلفية العداء للأكراد على خلفية القومية التركية، وعندما يكتسب الأكراد قوة أكبر خلال خروج زعيمهم في هذا التوقيت وقبل الانتخابات التي من المفترض أن تعقد قريبا في ظل الضغط الشعبي والاقتصادي الكبير على أردوغان فمن الممكن أن ننظر له على أنها محاولة لتعزيز تحالفه مع اليمين القومي.

واستكمل، أنه يمكن أن ننظر إلى الأمر من ناحية أخرى على أن الأحزاب المعارضة في تركيا والذي منهم أحمد داوود أوغلو الذي كان خلافه الأساسي مع أردوغان حول تحالف حزب العدالة مع من، وهل نتحالف مع الأكراد أو تغير القاعدة وندخل في عداء معهم فنتحالف مع الحركة القومية اليمينية، وأردوغان رأى التحالف مع الحركة القومية وداوود أوغلو رفض وقرر الانسحاب لأنه لا يجوز الدخول في عداء معهم وهذا سوف يعلي معنا مشاكل كبيرة وخاصة على الصعيد الخارجي.