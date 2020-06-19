وزيرة البيئة تشيد بمبادرة غواصين مدينة دهب لتنظيف قاع البحر

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، في بيان لها اليوم الجمعة على صفحة وزارة البيئة، بجهود الغواصين بمدينة دهب في جنوب سيناء، وحرصهم على حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، مما يحقق حماية البيئة مع تنمية روافد السياحة البيئية.

وقالت الوزيرة إن 104 غواصين من مدينة دهب، شاركوا في حملة نظافة لقاع البحر بمناطق اللاجونه، وسقالة مسطحات دهب، و منطقة مخر سيل المسبط، واللايت هاوس، و منطقة وادى قنى، بالتعاون مع محمية نبق، لحماية التنوع البيولوجي، واستمرت الحملة على مدار ثلاث، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس " كورونا " المستجد، حرصًا على سلامتهم، و أسفرت الحملة عن إزالة 3 طن من المخلفات، والتي تنوعت بين البلاستيكية و الزجاجية والمعدنية والخشبية و غيرها، وجرى نقلها إلى المدفن الصحي بالمدينة، للتخلص منها بصورة آمنة.

وأوضحت وزيرة البيئة، ان الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية، و التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى دمج المجتمع المدني، و العاملين في قطاع السياحة في برامج صون وحماية الموارد الطبيعية، وتنوعها البيولوجي، والحفاظ على استدامتها.

وأكدت أن حملة النظافة جاءت استمرارًا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة، و غير تقليدية مع المجتمع، لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة، و العمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون الجهات المعنية.