برلماني: تقديم الشيشة سيكون في أماكن مقفولة

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قدم قانون المحال العامة، قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يعد واحدًا من أهم القوانين الاقتصادية التي تنظم الاقتصاد والاقتصاد غير الرسمي، حيث نوقش في اللجنة على مدى دوري انعقاد للمجلس.

وأضاف الفيومي، خلال حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد عبر خاصية سكايب، ببرنامج "الجمعة في مصر"، بشاشة "إم بي سي مصر": "بالنسبة لرخص المحال، فإنها ستتضمن مواعيد العمل، وذلك القانون جرى تقديمه قبل كورونا، هناك أنشطة مقلقة للراحة مثل الورش، والمحال التي تبيع مواد غذائية ستمتد بشكل أكبر".

وتابع: "في مناطق هادئة المطلوب نقفل بدري ومناطق سياحية نسيب المحلات فترة أطول، أي أن آلية التطبيق ستختلف من محافظة لأخرى، مثلًا قد تخلو منطقة معينة من الكافيهات بموجب القانون".

وأردف: "لو النشاط مقلق للراحة يتقفل ويتلغي ترخيصه بناءً على شكوى السكان، وكل الأنشطة الحالية ستخضع للتراخيص وستوفق الأنشطة المرخصة أوضاعها وفقًا للقانون الجديد إذا لزم الأمر، وتقديم الشيشة سيكون في أماكن معدة مقفولة على ألا يصدر أي انبعاثات مؤذية للسكان".