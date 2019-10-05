تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

أصدره الرئيس السيسي.. ما فائدة قانون المحال العامة لأصحاب المحلات؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون المحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، على أن يجري تطبيق هذا القانون، منذ نشره بالجريدة الرسمية، القانون ينص على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، على أن يكون مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

محطات البنزين تلتزم بالأسعار الجديدة.. والسائقون سعداء

شهدت محطات الوقود إقبالاً ملحوظاً فى الساعات الأولى من صباح أمس، بعد انخفاض أسعار الوقود، وسط سعادة سائقى السيارات الأجرة والملاكى الذين رحّبوا بهذا الإجراء واعتبروه بداية لخفض أسعار العديد من السلع الاستراتيجية الأخرى، خاصة المواد الغذائية، مؤكدين أن الحكومة تتحرك بشكل سريع فى صالح المواطن الذى تحمّل الكثير من أعباء الإصلاح الاقتصادى فى الفترة الأخيرة.

المتحدث العسكري يعرض 4 بروموهات توثيقية جديدة عن نصر أكتوبر

عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، البرومو الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، والذي يتضمن مشاهد من حرب أكتوبر المجيدة، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في وقت سابق، 7 "بروموهات" تحتفل فيها بنصر أكتوبر 1973 المجيد، والذي جسدت فيه القوات المسلحة أسمى معاني التضحية والفداء وأعادت فيه الكرامة لمصر والأمة العربية؛ بانتصارها الساحق على العدو الإسرائيلي.

أحزاب برلمانية تتجه لتفعيل آليات محاسبة الحكومة

أعلنت أحزاب سياسية، عزمها اتخاذ عدد من الخطوات، التي من شأنها توجيه ومطالبة الحكومة بالاقتراب بشكل أكبر من المواطنين، وتلبية مطالبهم الحياتية البسيطة الفترة المقبلة، بعد أن تراخي دورها الفترة الماضية، مشيرة إلى تقديم طلب مناقشات، واستخدام كل الأدوات الرقابية عبر نوابهم في البرلمان، تجاه القضايا التي تمس المواطنين، وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يرى أن الظروف الحالية للبلاد تحتاج الوزير السياسي وليس التكنوقراط، فهذه هي الرؤية العامة للحزب تجاه الطبيعة التي يجب أن تكون عليها الحكومة الفترة المقبلة، ويستطيع الوزير السياسي أن يساعده العديد من الخبراء، في تقديم الرؤى الفنية، على أن يضع هو الرؤية السياسية العامة للوزارة، "أما أن نكون في جزر منفصلة فهذه مسألة في فن العمل السياسي مرفوضة".

الرئيس الأمريكي يتحدي "العزل" والديمقراطيون يضيّقون الخناق .

دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء أمس ، الصين وأوكرانيا إلى فتح تحقيق بخصوص الديمقراطى، جو بايدن، منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة فى 2020، فى تحدٍّ لجهود الديمقراطيين الذين بدأوا استجواب شهود فى إطار التحقيق الرامى لعزل «ترامب»،

وشنّ «ترامب» هجوماً عنيفاً ضد الديمقراطيين، ووصفهم بـ«المعتوهين الذين يلهثون خلف هراء العزل»، محاولاً قلب الطاولة قبل فتح تحقيق معه يُمكن أن يؤدّى إلى ثالث قرار عزل لرئيس أمريكى فى مجلس النواب، ومحاكمته فى مجلس الشيوخ. وقال إنّ الرئيسَين الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، والصينى، شى جين بينج، عليهما فتح تحقيق حول جون بايدن، أبرز المرشّحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية وأوفرهم حظاً لمواجهته فى استحقاق العام المقبل. ونشر الديمقراطيون فى مجلس النواب، رسائل نصية تظهر أن المبعوث الأمريكى الخاص إلى كييف، قال للرئيس الأوكرانى، إن عليه فتح التحقيق الذى يطالب به «ترامب»، إذا كان يرغب فى تلقى دعوة لزيارة واشنطن.

ضابط إسرائيلي يضرب جنوده بسبب خوفهم من الفلسطينيين في "كفر قدوم"

أقدم ضابط إسرائيلي، أمس، على ضرب جنوده بسبب خوفهم من مواجهة الشبان الفلسطينيين، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما ضرب الضابط على جنوده وقال لهم "أنتم نائمون، اصحوا". وأصيب 3 متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي من شبيبة الحزب الشيوعي خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

"متهم باستعمال القسوة".. القصة الكاملة لحبس ضابط "واقعة المحلة"

"احتجاز دون وجه حق.. استعمال القسوة".. اتهامات للضابط عبد الرحمن الشبراوي، ملازم أول بقسم شرطة أول المحلة بالغربية، وجهتها إليه النيابة بعد أن تعدى بالضرب على المحامي أحمد علوان، جاءت الاتهامات وقرار الحبس، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الضابط المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اليوم الثاني لمعرض "تراثنا": إقبال كثيف على شراء الـ"كروشيه والزجاج المعشق"

إقبال كثيف شهده معرض «تراثنا» للحرف اليدوية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس، لليوم الثانى على التوالى، والممتد حتى السادس من الشهر الحالى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهاز تنمية المشروعات، والذى يضم عدداً كبيراً من المشاركين يعملون بالحرف اليدوية، من مختلف المحافظات، وأشادوا بنجاح تجربتهم داخل المعرض، بجانب ترحيب الزوار بالمعروضات، وتأكيدهم على ملاءمة أسعار السلع لهم مقارنة بالأسواق الأخرى.

أحمد مراد عن "الفيل الأزرق": "مقررناش نعمل جزء ثالث ولا لأ"

أعرب الروائي أحمد مراد، مؤلف فيلم الفيل الأزرق، عن سعادته بنجاح الجزء الثاني من الفيلم، "الحمد لله مبسوط جدا جدا بنجاح الجزء الثاني، وإنه عجب الناس"، وكشف أحمد مراد، خلال حديثه لبرنامج "ET بالعربي"، أنه جار دراسة مصير الجزء الثالث من الفيلم، "إحنا لسه في إطار دراسة للجزء الثالث نعمله ولا لأ".

رئيس الزمالك يلمح للتراجع عن قرار بيع جنش: "زي ابني.. ومش هعمل عقلي بعقله"

ألمح رئيس نادي الزمالك عن التراجع عن قرار عرض حارس الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم جنش للبيع، والذي اتخذه مساء أمس بعد تصرفات الأخير ومطالبته بالحصول على مقدم تعاقده من النادي، وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال في برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه يتعامل مع جميع اللاعبين على أنهم أولاده، متابعا: "وأنا يعني مش هعمل عقلي بعقل جنش، وخصوصا جنش يعني، ده طايرة منه والكل عارف".