4 قتلى بينهم جنديان في 3 انفجارات متتالية في باكستان

خلفت 3 انفجارات متعاقبة هزت إقليم السند جنوب باكستان 4 قتلى بينهم جنديان، و12 مصابا على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووقع أحد الانفجارات في كراتشي أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند وقتل فيه مدني وأصيب ثمانية أشخاص بينهم جندي.

وقال فاروق علي قائد الشرطة في منطقة جوتكي التي تبعد 500 كم شمالي كراتشي إن جنديين وأحد المارة قتلوا في انفجار آخر وقع في هذه المنطقة.

ووقع الانفجار الثالث في مدينة لاركانا ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار.

وأعلن تنظيم "الجيش الثوري السندي" الداعي لانفصال إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، مسؤوليته عن الهجمات.

وفي وقت سابق، نفذ "الجيش الثوري السندي" هجمات محدودة بينها تفجير قضبان سكك حديدية.