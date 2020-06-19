التضامن: إنقاذ طفلين بلا مأوى وإلحاقهما بأحد دور التربية في الجيزة

تلقى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بلاغا يفيد بوجود طفلين بلا مأوى بمنطقة وسط القاهرة، وعلى الفور انتقل الفريق لمحل البلاغ، وتم العثور على الطفلين، بصحبة عدد من رجال الشرطة والمبلغ.

وعقد فريق البرنامج، جلسة دراسة حالة أولية للطفلين، تبين من خلالها أن أحدهما يدعى (ع. م )، ويبلغ من العمر 15 عاما، وأنه ترك المنزل بسبب انفصال الأب والأم وزواج الأم من آخر، فانتقل للعيش مع أهل الأب، فأساءت معاملته ما اضطره إلى اللجوء للشارع.

أما عن الطفل الآخر، فيدعى (ع. ا)، يبلغ من العمر 15 عاما أيضا، لاذ هو الآخر بالفرار للشارع، هربا من قسوة الجدة بعد أن استقر به الحال للعيش معها، بعد انفصال أبويه و زواج كل منهما من آخر.

اتخذ فريق البرنامج كل الإجراءات اللازمة، لإلحاق الأبناء بدور التربية بالجيزة، لتوفير مسكن أمن لهما، وتوفير حياة كريمة لهما، وسيتولى مسئول إدارة الحالة بفريق البرنامج، استكمال ملفات الأبناء، وتوفير كل الخدمات اللازمة لاستقرار حياتهم بشكل طبيعى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، من 17 وحدة متنقلة، تجوب 13 محافظة هي الأعلى كثافة للأطفال.

وطالبت الوزارة، بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا ماوى على الخط الساخن، 16439، ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.