موسكو: انعقاد مؤتمر دول معاهدة الأجواء المفتوحة في 6 يوليو المقبل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة سيُعقد في 6 يوليو المقبل.

وقال لافروف ،عقب مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، في العاصمة البيلاروسية"مينسك": "لقد قيمنا بالسلب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، ونحن متفقون في أنه إلى جانب تقويض واشنطن لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فإن هذه الخطوة تضر بالأمن العالمي ونظام الحد من التسلح".

وأضاف الوزير الروسي:"أن روسيا وبيلاروس تشكلان مجموعة موحدة من الدول الأطراف في معاهدة الأجواء المفتوحة، وليس من مصلحتنا تفاقم الوضع الدولي، حيث نهدف إلى حوار متساوٍ بدون إنذارات نهائية وبدون اتهامات لا أساس لها".

وأشار لافروف، إلى أنه من هذا المنطلق سنعمل خلال المؤتمر الطارئ للدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة المقرر يوم السادس من يوليو المقبل.