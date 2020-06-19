إسبانيا: 154 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 28315

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة و154 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 245575 حالة، فيما ارتفاع العدد الرسمي للوفيات إلى 28315 حالة.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الصحة الإسباني "سلفادور إيا"، أن عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس في إسبانيا حتى أمس الخميس بلغ 28313 حالة وذلك بعد مراجعة البيانات وتحديثها عقب 12 يوم دون الإعلان عن أي وفاة جديدة وتجميد الرقم الإجمالي 27136 حالة.

وحالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها إسبانيا في منتصف شهر مارس الماضي ستصل إلى نهايتها في جميع الأراضي الإسبانية، بعد غد الأحد تزامنا مع فتح الحدود مع الدول الأوروبية الأعضاء في "شنجن".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في اليونان إلى 3237

وفي اليونان، سجلت السلطات، اليوم، 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3237 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، إن من بين الإصابات 707 حالات لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1813 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان ويشكل الرجال منهم 55%.

وأضافت المنظمة، أن معدل متوسط أعمار المصابين يبلغ 48 عاما والوفيات 76 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت المنظمة اليونانية، إن 10 مواطنين مصابين بينهم 3 نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعاني 80% منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 117 مصابا من الفيروس.

وأشارت المنظمة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت 274711 تحليلا للكشف عن الإصابة بالفيروس منذ انتشاره باليونان.

سويسرا ترفع معظم قيود كورونا مع انحسار الإصابات الجديدة

وفي سويسرا، أعلنت السلطات، أنها ستسمح بالفعاليات التي تحشد ما لا يزيد على ألف شخص اعتبارا من الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تنحسر فيه حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد.

وقالت الحكومة السويسرية ، اليوم:"اعتبارا من يوم الاثنين 22 يونيو، سيتم رفع معظم الإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا. سيستمر فقط منع المناسبات الكبرى إلى نهاية أغسطس"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت السلطات السويسرية، أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 31 ألف شخص بكورونا المستجد ووفاة 1680 مريضا منذ تسجيل أول حالة إصابة في أواخر فبراير الماضي.

وتراجعت حالات الإصابة الجديدة وهو ما سمح لسويسرا بإعادة فتح المدارس والمتاجر والحدود مع الدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنجن، لكن الاقتصاد يشهد ركودا حادا مثلما هو الحال في دول أخرى كثيرة.

وناشدت الحكومة السويسرية، الجمهور التقيد بالنظافة والتزام التباعد الاجتماعي، لكنها ألغت التوصية بالعمل من المنزل وخفضت المسافة الآمنة للتعامل مع الغرباء إلى متر ونصف المتر من مترين.

النمسا: السماح بدخول مواطني 32 دولة بدون اختبارات صحية

وفي النمسا، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه تم بدء تنفيذ قرار السماح بالدخول الى النمسا لمواطني 32 دولة بدون تدابير صحية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه يمكن لأشخاص من 32 دولة القدوم إلى النمسا دون الحاجة إلى إجراء اختبار كورونا المستجد أو بدء الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأشارت الوزراة النمسصاوية، إلى أن تخفيف قيود السفر إلى النمسا ينطبق على دول منها بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وكرواتيا واسبانيا والمجر والتشيك والفاتيكان وعدة دول أخرى.

وأوضحت الوزارة، أنه على مواطني الدول الـ32 عند دخول النمسا إثبات أنهم لم يزورا أي دول أخرى خاصة المصنفة خطيرة في انتشار وباء كورونا المستجد وذلك خلال مدة الـ 14 يومًا الماضية قبل عبور الحدود، كما سوف يتم استبعاد الأشخاص الذين يأتون للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية فى البلاد من غير حاملي الجنسية النمساوية ومن غير الحاصلين على التأمين الصحي الإجباري في النمسا ومن غير من صدر لهم قرار علاجي عن مستشفى نمساوي لأسباب طبية خاصة.