خلية نحل بالمناطق الأزهرية استعدادا لامتحانات الثانوية

واصلت مشيخة الأزهر، اجتماعاتها الموسعة والمتابعات الميدانية اليومية للمعاهد الأزهرية، حيث تشهد المناطق الأزهرية خلية نحل استعدادا لامتحانات الثانوية، وتم توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، ومراعاة التهوية الجيدة وتقليل التزاحم في اللجان وتوزيع كمامات ومطهرات على الطلاب.

واستعدت المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي مقرر لها أن تبدأ الأحد المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت "صوت الأزهر" الصادرة عن الأزهر الشريف، عبر بوابة الأزهر، تقريرا حول استعدادات المناطق الأزهرية، فتم وضع عدد من الإجراءات الوقائية حماية للطلاب، والمراقبين والملاحظين والمصححين من العدوى، وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي المنطقة الأزهرية بالغربية، عقد الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اجتماعا عن بعد مع رواد التحول الرقمي وشيوخ المعاهد التي بها مقار لجان الامتحانات لمتابعة استعدادات المنطقة، والوقوف على جاهزية اللجان.

وشُكلت لجنة لمعاينة مقار لجان الامتحانات برئاسة الشيخ سعيد أحمد الوكيل الشرعي، والدكتور علي الجندي الوكيل الثقافي بالمنطقة، وموافاته بتقرير كامل عن تجهيز اللجان بشكل نهائي استعدادا لاستقبال الطلاب، الأحد المقبل.

وفي منطقة القليوبية، زار الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لعدد من اللجان المخصصة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، كما تفقد أيضا لجان إدارة كفر شكر، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من توفير المقاعد اللازمة لكل لجنة، مع مراعاة بُعد المسافة بين الطلاب، وعدم زيادة اللجنة عن 12 طالبًا، وتوفر أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بمنظومة الاختبار الشفوي، مع مراعاة التهوية الجيدة للجان، والإضاءة اللازمة.

وفي منطقة الإسكندرية، قام الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية بجولة تفقدية لمجمع معاهد سموحة لمتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإشراف على سير العمل، بمرافقة الشيخ صالح عبدالله، مدير إدارة الامتحانات، حيث تفقدا المعاهد التي تم تخصيصها كلجان لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أكد على ضرورة توفير كل احتياجات لجان الشهادة الثانوية.

بينما استعدت منطقة الأقصر الأزهرية، استعدادا كاملا ونهائيا لاستقبال الطلاب الأحد المقبل لأداء الامتحانات في جو مناسب، حيث شدد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، على ضرورة تجهيز المعاهد المخصصة كمقار للجان، بتوفير أكبر قدر ممكن من وسائل الحماية الصحية للطلاب والمراقبين والعمال، وتنفيذ كل التدابير الاحترازية.

وفي منطقة الفيوم الأزهرية، بدأت عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومي لمقار اللجان المخصصة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يتم التطهير والتعقيم للمعاهد والإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وفي منطقة المنيا، وجه الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، خلال اجتماع له بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد تجهيز مقار لجان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، بالإضافة لتكوين غرفة عمليات بالمنطقة؛ للتواصل مع الإدارات التعليمية ولجان الشهادة الثانوية لتذليل العقبات والتي قد تعترض أو تعوق سير عملية الامتحانات.

بينما تواصل المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد جهودها نحو تعقيم وتطهير المنشآت التابعة لها؛ بما فيها لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، عقب تجهيزها استعدادا لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وفي منطقة دمياط، تم التأكيد على الاهتمام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير اللجان، والاهتمام بالنظافة والتطهير بصورة مستمرة يوميا وتوفير جميع مستلزمات الامتحانات.

وفي منطقة أسيوط الأزهرية، طالب الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية بضرورة توفير وتهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء انعقاد اللجان، بالإضافة لاتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حماية لأبنائنا الطلاب

وفي منطقة المنوفية الأزهرية، استعرض الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية، أهم الإجراءات الاحترازية التي أعدتها المنطقة استعدادا للامتحانات، موضحا أنه سيتم تسليم الطلاب كمامات طبية ومطهرات وكذا سيتم توفير كواشف حرارية بلجان الامتحانات بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة علي مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن عدد اللجان بلغ 25 لجنة، بعدد 12 طالب في كل لجنة مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.