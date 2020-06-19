الصحة: حملة فيروس سي كانت فارقة.. والمستشفيات الخاصة ملتزمة بالتسعيرة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن القضاء على فيروس C، كان فارقًا مع عدد كبير من المرضى، في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تراجع الاستعدادات الطبية لامتحانات الثانوية العامة، مع مديرى مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات.

وأوضح مجاهد، أنه تم توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان، وسلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك خطة وضعت للإجلاء المقرر، في حالة حدوث أى طارىء بامتحانات الثانوية العامة.

ولفت إلى عقد لقاءات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، للاتفاق على ضوابط وتسعيرة المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن غالبية مستشفيات القطاع الخاص، استجابت لقرارات الوزارة، بشأن تسعيرة علاج مصابي كورونا.

وأشار مجاهد، إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا، أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، كما أن هناك تنسيق يومي مع وزارة التعليم العالي، لتوفير خدمة جيدة لمرضى كورونا.