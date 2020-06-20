الصفدي: لا تهديدات إسرائيلية بضم أراضي أردنية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، إن "لا تهديدات إسرائيلية بضم أراضي أردنية"، مجددا رفض بلاده لضم إسرائيل أية أراض فلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء ذلك على لسان الصفدي في لقاء مع التلفزيون الأردني الرسمي تناول خلاله موقف بلاده من قضايا الإقليم خاصة التهديدات الإسرائيلية بضم نحو 30% من مساحة فلسطين المحتلة عام 1967.

وفيما يتعلق بتهديدات بضم إسرائيل لأراض أردنية، أوضح الصفدي،"أنه لم يكن مطروحا أبدا ضم أراض من الأردن ولا يوجد أي حديث عن ضم أراض أردنية ولا تهديد للأراضي الأردنية ونحن قادرون على حماية أرضنا والحدود الأردنية مرسومة ومعترف بها دوليا".

وحول قول إسرائيل، إنها ستضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، شدد الوزير الأردني، على أن ذلك "أمرا مرفوضا وسابقة لم يشهدها المجتمع الدولي"، مؤكدا أن ضم المستوطنات يعني فصل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ما سيعيق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وصف الصفدي، هذه التهديدات بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي ولحظة حاسمة وفارقة في الصراع"، موضحا أنها تفوت الفرصة الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤجج الصراع "ما سينعكس على الجميع وخاصة على الأردن الأقرب إلى فلسطين".

وأشار الوزير الأردني، إلى أن بلاده وبالتعاون مع السويد ستنظم مؤتمرا دوليا يعقد في الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي لحشد الدعم لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمساعدتها على تنفيذ المهام المناطة بها أمميا.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية وقانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة أخيرا وفرضت من خلاله عقوبات على مسؤولين وكيانات سورية، ذكر الصفدي أن "الطريق إلى نهاية الأزمة السورية هو بالحل السياسي الذي يعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها ويقبله الشعب السوري".