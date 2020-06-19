الأردن والبحرين والإمارات تعارض خطة الضم الإسرائيلية

شددت الأردن والإمارات والبحرين، على الرفض القاطع لأي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، عن "رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية"، وحذرا من أن ذلك "هو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة له عبر "تويتر" إن الإمارات متضامة بشكل كامل مع الأردن بشأن رفضه القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية.

من جانب آخر، تلقى عاهل الأردن اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني الملك حمد آل خليفة، أمس، بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد الجانبان "رفضهما القاطع" لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد العاهل البحريني على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة.