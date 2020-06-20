مستشار تربوي توضح أهمية التعليم عن بعد وكيفية تطويره

قالت وفاء رفعت البسيوني، المحاضر الدولي والمستشار التربوي، إن بعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم، اتجهت عدد كبير من الدول، إلى خاصية التعليم عن بعد، وآتت ثمارها في دول مختلفة عدة، منها دولة الإمارات العربية، التي لم يتوقف فيها التعليم، لوجود جاهزية بالبنية التحتية، ومعلمين مؤهلين، لأداء ذلك الدور التعليمي للطلاب عن بعد.

وأضافت "البسيوني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هشام، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجربة التعليم عن بعد، يجب أن تظل تحت الفحص والتقييم، لمعرفة أثارها والفارق بينها وبين التعليم بالمدرس، موضحة أنه بعد ظهور فيروس كورونا، لم يكن لدى المجتمعات المختلفة رفاهية الاختيار بين أنماط مختلفة من التعليم، حتى لجأ معظمهم إلى التعليم عن بعد.

وأكدت أنه لضمان إيصال المعلومات للطلاب بالشكل الأمثل، بات لزاما على الدولة تأهيل المعلم والطالب على حد السواء، بسبب اعتماد أغلبهم على نظام التعليم التقليدي والقديم، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب، ليس لديهم مسؤولية تحمل التعليم عن بعد، ومن الضروري البدء في إخراج طرق تعليم بديلة، بتشريعات مواكبة للعصر الحالي، مثلما نادى بعض الخبراء في مؤتمرات التعليم، حيث يحتاج التعيلم عن بعد إلى تشريع جديد.