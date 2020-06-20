محتجون يطيحون تمثال جورج واشنطن في بورتلاند

أطاح محتجون ينزلون للشوارع في بورتلاند بولاية أوريجون لليلة الثانية والعشرين على التوالي، أمس الأول الخميس، بتمثال لجورج واشنطن، الذي تم نصبه في عشرينييات القرن الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم.

ووضع المتظاهرون ملصقا على رأس التمثال كتب عليه "أنت على أرض السكان الأصليين" ورسموا أيضا على قاعدة التمثال.

وقال مكتب شرطة بورتلاند، اليوم، إن مجموعة أصغر انشقت عن عدة مئات من المتظاهرين السلميين مساء أمس الخميس وألقت الهوت دوج الساخن على الشرطة وقطعت سياجا محاطا بمركز العدالة، الذي كان نقطة اشتعال المظاهرات الليلية حول مقتل جورج فلويد.

وأشعلت مجموعة أخرى حريقا حول تمثال واشنطن قبل الإطاحة به، ولم يتم القبض على أحد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قام المتظاهرون في جامعة أوريجون في يوجين بتشويه تمثالين يمثلان الرواد البيض.

وطال هدم وإزالة التماثيل عدة ولايات أمريكية، حيث اعتبر المحتجون أنها ترمز إلى حقبة تجارة الرقيق.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعت لإزالة تماثيل لشخصيات أخرى، وهو ما اعترض عليه الرئيس دونالد ترامب.