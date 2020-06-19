رئيس البحوث الفلكية يحذر من النظر للشمس صباح الأحد المقبل: "كسوف حلقي"

حذر الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، من نظر الناس للشمس خلال الكسوف الجزئي الذي ستشهده مصر، يوم الأحد المقبل.

وقال القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن يوم الأحد المقبل 21 يونيو، سيشهد كسوف حلقي للشمس، خلال الفترة من 6:25 صباحا، وتكون ذروته في 7:20، ونهايته في 8:20 صباحا تقريبا في مصر والدول العربية، مشيرًا إلى أن الكسوف سيكون كليًا في بعض دول أوروبا.

وشدد القاضي، على أن النظر للشمس خلال هذه الفترة، يجب أن يكون باستخدام أفلام أشعة، نظرًا لخطورة أشعة الشمس المباشرة، وتأثيرها على النظر، الذي قد يسبب العمى لمن ينظر للشمس.

ودعى القاضي المواطنين، لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، التي تحدث نتيجة لوقوع القمر بين الشمس والأرض، مشددًا على خطورة النظر للشمس، مشيرًا إلى أنه سيتم بث الظاهرة عبر موقع المعهد.