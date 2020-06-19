للمرة الثانية في شهرين.. إلغاء الاحتفال بتعامد الشمس على كنيسة "كفر الدير"

ألغت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاحتفال السنوي بعيد الملاك ميخائيل وتعامد الشمس على مذبحه بدير وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الأثريين بكفر الدير بمنيا القمح بالشرقية، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقرار غلق الكنائس لمنع التزاحم والتجمعات.

وتعد هذه المرة الثانية خلال شهرين التي تلغي فيها الكنيسة ذاتها احتفالها وتعامد الشمس على مذابحها، خلال 6 سنوات، إذ سبق وألغت احتفال "مارجرجس"، الذي كان مقررًا إقامته في الأول من مايو من كل عام، ورغم تمني الكنيسة وقتها أن تزول الغمة والكرب، وأن تتحسن الأوضاع ويلغى الحظر، وتتم الاحتفالية التالية والتي تتزامن مع اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو إلا أن ذلك لم يحدث.

وتم اكتشاف تعامد الشمس على المذبح في عام 2014، وترجع كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمينا القمح، إلى القرن الرابع الميلادي.