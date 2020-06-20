أستاذ اقتصاديات أوبئة: يجب تبني السيناريو الأسوأ في موجة كورونا الثانية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن كل الفيروسات التي مرت على البشرية، تأتي في شكل موجات، تختلف في قوتها بين واحده وأخرى، وتكون عائلة فيروس كورونا، ضعيفة في الموجات التالية لها، بينما تظل السيناريوهات الأقوى، وجود موجة ارتداديه قوية.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن السيناريو الأمريكي بخصوص الموجه الثانية الجديدة من فيروس كورونا، سيكون أقوى من الأولى، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، ولوجود موجات ارتدادية سابقة، كانت أقوى من الأولى، موضحا أنه من المهم تبني الرأي المتشائم، الذي يتحدث بأن الموجة الثانية قوية، حتى تعمل الدولة والمواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطوير المستشفيات والأسرة بها.

وأكد أنه يجب اتخاذ الإجراءات والاستعدادات، وجاءت الموجة الثانية في بكين، بنفس القوة التي ظهر بها الفيروس في مدينة ووهان، والموجة الارتدادية، لا تختلف كثيرا بين الموجة الأولى والثانية، مشيرا إلى أن 60% من إصابات فيروس كورونا في مصر، تكون في محافظة القاهرة، ومن الضروري زيادة الوعي، والأخذ بالإجراءات لعدم تفشي الفيروس بشكل كبير بين المواطنين.

وتابع: "أتمنى الا يقوم المواطنين باستخدام العقاقير التي تحتوى على الكورتيزون لعلاج فيروس كورونا، لأن به أثار جانبية قوية، ومن الممكن أن يقلل من أداء باقي العقاقير التي يوصي بها في حال الإصابة بفيروس كورونا، ومينفعش دواء يتاخد لوحده وحد ينزل يشتريه ويخزنه في البيت".