أستاذ مناعة: الأعشاب لا تغني عن العقاقير في علاج كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الأعشاب تساعد في مراحل العلاج من فيروس كورونا، مع أخذ العقاقير التي أعلنتها وزارة الصحة للمساعدة في رحلة العلاج، حيث تكون مجرد عامل مساعد، وليس أساسي في مرحلة العلاج.

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن العقاقير هي خلاصة الكثير من الأعشاب يتم تجميعها في عقار واحد، يستخدمه المرضى لإتمام عمليه الشفاء.

وأوضح أن هناك فارق بين رفع مستوى الجهاز المناعي، أو الإيمان بأن تلك الأعشاب تقضي على فيروس كورونا.