عين شمس الميداني: نستقبل حالات كورونا محولة من مستشفيات حكومية

قال الدكتور أسامة أشرف مدير مستشفى عين شمس الميداني، إن المستشفى يعد أحد مستشفيات العزل، ويستقبل مصابي فيروس كورونا من الحالات المتوسطة، المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لن يتم إدخال أي مريض بفيروس كورونا، بدون وجود تحويل من أحد المستشفيات الحكومية: "لازم يتم تحويله من مستشفى حكومي، وأحنا بناخد حالات متوسطة الخطورة".

وأوضح أنه بالنسبة للفحص بالسيارات، فيقوم الشخص بالاتفاق عليه مسبقا، وتحديد موعد له، لإجراء المسحة، ويدفع ثمنها عبر خدمات الدفع الإلكتروني، وتصله نتيجة المسحة بعد مرور 6 ساعات.

وأكد أنه جرى تدشين موقع لوزارة الصحة، من خلاله يتم تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المختلفة، وكذا عدد أجهزة التنفس الصناعي، وغيره من المعلومات الضرورية التي تهم كل المواطنين، خلال الوقت الراهن.