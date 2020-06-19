شكري عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي: "نبرة عدائية وتأجيجية"

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مجلس الأمن ليس معنيًا بقضايا المياه من الناحية الموضوعية، لكنه معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومنع التصعيد والحفاظ على استقرار العلاقات الدولية، وإلزام الأطراف بعدم اللجوء إلى إجراءات أحادية، وإلزامهم بالتفاوض.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر، تعليقًا على التصريحات الأخيرة، لوزير الخارجية الإثيوبي: "لم نكن نتوقع ان تصل إثيوبيا إلى هذا القدر".

وتابع: "هو تحدث عن أمور لم تلوح بها أبدًا، فنحن ساعون إلى الوفاق والسلام والتوصل إلى التوافق، والحلول الوسطى، والوزير ادعى أمور عن مصر غير حقيقية، ونحن لم نلوح إلا بأننا ساعون إلى الحلول السياسية والمفاوضات".

وأردف: "الحدث والتوجه كله يؤكد أن هناك نبرة عدائية وتأجيجية، وهذا لا يصب في مصلحة الأشقاء الأفارقة، ولا العمل المشترك".