هاني رمزي: دلوقتي تقدر تعتمد عليا في الكهرباء والسباكة والدهانات

اعتبر الفنان هاني رمزي، أن إحساس الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، يشبه "إحساس انك مطارد من فيروس مش شايفه".

وقال رمزي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "مش متخيل إن فيه سنة كده في الدنيا، واللي شوفناه في نصها الأولاني، قولنا كفاية كده، وربنا يرحمنا وسنة مش طبيعية خالص".

وعن الأنشطة التي قام بها رمزي في فترة الحظر: "اكتشفت إن البيت كان محتاج صيانة من حاجات كتير، في كل ركن وكل حتة، وكل مكان اللي عايز تصليح وصيانة ومتابعة، بدأت أعملها" مضيفًا: "تقدر تعتمد عليا في الكهرباء والسباكة والدهانات".

وأضاف: "انا بوظت في الأول، بس أنا من النوع اللي مبستسلمش في الآخر، لازم تطلع بيرفيكت"، مشيرًا إلى أنه قام بعمل هذه الأعمال، نظرًا لعدم تمكنه من استدعاء فني متخصص.