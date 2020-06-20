البنتاجون يخصص 187 مليون دولار للتصدي لتأثيرات كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، 5 إجراءات بقيمة 187 مليون دولار للتصدي للتأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في إطار قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح بتحويل خطوط الإنتاج للتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة مايك أندروز في بيان، إن الإجراءات اتخذت "للمساعدة في دعم وتعزيز قدرات القاعدة الصناعية المحلية الأساسية والقوى العاملة ذات الأهمية الدفاعية في بناء السفن وتصنيع الطائرات والملابس والمنسوجات".

وأضاف أندروز، أنها "ستساعد على الاحتفاظ بقدرات القوى العاملة الهامة طوال فترة الاضطراب التي يسببها الفيروس واستعادة بعض الوظائف المفقودة بسبب الجائحة".

وأوضح أندروز، أن وزارة الدفاع تحافظ على شراكة "بشكل وثيق مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية حيث توفر لأعضاء الخدمة والوكالات الفيدرالية ما تقرب قيمته من 2.9 مليار دولار من الخدمات واللوازم والمعدات الطبية المنقذة للحياة".

وكشفت الوزارة الأمريكية، قبل أيام عن 5 إجراءات مشابهة بقيمة 135 مليون دولار تهدف إلى التصدي للآثار الناجمة عن الفيروس.