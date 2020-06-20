قطاع الفنون التشكيلية يعلن فتح مزاد مبادرة "الفن للخير"

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، فتح باب المزايدة على مجموعة من الأعمال الفنية، التي تزيد على المائة عمل فني، تبرع بها نحو مائة فنان وفنانة، ضمن مبادرة "الفن للخير"، التي خصصت عائد البيع لصالح صندوق تحيا مصر، دعما للمستشفيات الحكومية، التي تعالج المصابين بفيروس كورونا.

وذكر محمد الطويل، المسؤول من قبل قطاع الفنون التشكيلية عن المبادرة، في تصريحات صحفية أن عدد الأعمال والتي حُدد أن تكون بالأبيض والأسود فقط حفاظاً على شخصية المبادرة، كما أطلقها الفنان وحيد مخيمر.

المائة وعشرون عملاً تم تقسيمها إلى ثلاث فئات على النحو التالي: الفئة الأولى (الفوتوغرافيا واللوحات أقل من 30×40سم)، الفئة الثانية (من 30×40 وحتى 50×70)، الفئة الثالثة (من 50×70 لما فوق).

وأضاف محمد الطويل"، "تم وضع حد أدنى لأسعار كل فئة كبداية للمزايدة على أي عمل بها وبدون حد أقصى، كالتالي: (الفئة الأولى 5000ج - الفئة الثانية 10000ج - الفئة الثالثة 20000ج)، كما تم إنشاء صفحة للمبادرة على فيس بوك للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية أستفسارات.

وكشف "الطويل"، أن المشاركة والمزايدة على أي عمل من خلال رسالة على صفحة المبادرة، تشمل بيانات المزايد والعمل أو الأعمال المزايد عليها، وتتضمن طرق التحصيل في حال الوصول لأعلى سعر، إحدى الأدوات التالية: (التحصيل النقدي بإيصال استلام نقدية– التحويل البنكي على حساب الوحدة الحسابية- الدفع عن طريق الفيزا بمكاينة الصراف بمقر القطاع).