العناني: منحنا التراخيص لـ350 فندقا من أصل 1200 تقدموا بطلبات

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إن وكالة السياحة والسفر العالمية، اعتمدت أمس، الإجراءات المصرية الخاصة بالفنادق، وأعلنت أن مصر جهة سياحية آمنة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأضاف خلال حواره عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الضوابط المصرية جادة جدًا، وتلقيت الكثير من الشكاوى، لأننا لم نمنح التراخيص إلا لـ350 فندقًا من أصل 1200".

وتابع: "مش هندي الترخيص إلا للي هيكون عنده الاشتراطات، وإحنا مش مستحملين ومينفعش غلطة والفندق اللي مش هيلتزم سيغلق، وعندما يتدارك خطأه ممكن نفتحه تاني".