العناني: وجهت دعوة لوزراء السياحة العرب لزيارة مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إنه طلب من نظيره السعودي، عقد اجتماع طارئ لوزراء السياحة العرب، موجهًا له الشكر لأنه رحب بالفكرة.

وأضاف خلال حواره عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "اجتمعنا أمس، مع كل وزراء السياحة العرب، ووجهت لهم الدعوة بزيارة مصر، وتحديدًا المحافظات السياحية الثلاث، وأعد لمجموعة من الزيارات للدول المصدرة للسياحة".

وتابع: "تأشيرة السياحة في العالم كله مجانية في المحافظات السياحية بمصر، من أول يوليو حتى 31 أكتوبر".

وأردف: "كنت مع وزير الطيران في مطار الغردقة، فجربوا فيّا، طلبوا مني تجاوز البوابة بالكمامة ثم دونها، وعندما تجاوزت البوابة دون كمامة، علم عليّا الجهاز باللون الأحمر، وسيجرى تركيب هذا الجهاز في مطار شرم الشيخ، بعدما رُكب في مطاري القاهرة والغردقة".