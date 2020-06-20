وزير السياحة: سنطلق فيلم "رحلة سائح" الإثنين المقبل

توقع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، أن تتحرك السياحة ببطء في أول 3 أشهر بعد الفتح، في مصر والعالم كله.

وقال خلال حواره عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الناس خارجة من أزمة اقتصادية، والناس كلها متخوفة من ركوب الطائرات والذهاب إلى المطارات، لكن مفيش أحلى من الجو المصري، وأسعارنا رخيصة".

وأضاف: "وفرنا تحفيزات عديدة لأول مرة فعلتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، مثل التأشيرات المجانية، وجرى تخفيض رسوم الخدمات الأرضية، ورسوم الهبوط والإيواء، كما جرى تخفيض أسعار وقود الطائرات".

وتابع: "سنطلق فيلمًا بعد بضعة أيام، وتحديدًا يوم الاثنين المقبل، خارج مصر على مواقع التواصل الاجتماعي والدول المصدرة للسياحة والدول العربية، وهو فيلم جميل نسخة منه دقيقتين و15 ثانية، ونسخة مدتها 59 ثانية، مخصصة للسوشيال ميديا، باسم رحلة سائح، ويستعرض الإجراءات التي تتم في استقبال السياح والتعامل معهم في ظل الجائحة".