مفيد فوزي: عبدالحليم كان يراقب السيارات المركونة تحت بيت سعاد حسني

قال الإعلامى مفيد فوزى، إن علاقه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في ذكرى ميلاده، بالفنانة الراحلة سعاد حسني، علاقة حب من الدرجة الأولى، حيث أن قلبه لم يتحرك إلا بعدما أحبها.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفنانة سعاد حسني، قامت بزيارة عبدالحليم حافظ في يوم عيد ميلاده بعد منتصف الليل، وذلك بعدما ذهب الجميع من منزله: "قالتله كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وطبطبت عليه".

وأوضح أن عبدالحليم حافظ، كان دائما ما يراقب السيارات التي كانت تركن أمام منزل الفنانة سعاد حسنى، بسبب غيرته الزائده عليها، وأكثر ما كان يؤلم "حسني"، هو مقاطعه "حافظ" لها.

وأكد أن أغلب المشكلات التي كانت تقع بينهما، كانت بسبب الغيرة، وتشاجرت حسني مع عبدالحليم، لأنها كانت تغار عليه من الفنانة ميرفت أمين، بسبب تمثيلها معه فيلم "أبي فوق الشجرة"، حيث كان من المفترض أن تقوم هي بدور بطولته، مشيرا إلى أن "حافظ"، رفض إعلان زواجه من سعاد حسنى وكان سببه حينها أن الفن أولى من إعلان زواج.

وتابع: "عبدالحليم مكانش ينفع يعيش لحد ما يسمع شاكوش، ولا حتى عبدالوهاب، لأنهم كانوا ائمة البروفات الموسيقية لأنها كانت بالنسبالهم شئ مقدس".