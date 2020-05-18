مفيد فوزي: سألت مبارك عن والده ووالدته فقال لي "ماتدخلش في المحظور"

أكد الإعلامى مفيد فوزى، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد أن رحل حفيده أصبحت نبرة حديثه صعبة، "في بداية الحوار الذى دار بيننا، سألنى إيه أول سؤال، وماكنش عارف غير الأسئلة إلا اللى فيها الأرقام علشان مايقولش حاجة غلط".

وتابع خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، "سألته عن والده والدته لأنه يجب أن يعرف الناس شخصية الرئيس، فقال لى "ماتدخلش فى المحظور"، وسألته ماذا يدور فى بؤرة تفكيرك، فقالى "إيه البؤرة ديه .. زي الغرزة؟، فقلت له كيف تفكر فى مصر، قالى طب ماتقول كده، ومن هذا اليوم تعلمت، أن الصحافة غير التليفزيون، فيمكن أن أكتب بؤرة فى الصحافة، ولكن على الشاشة لابد أن أكون مفهوما للناس".

ووجه فوزى، فى نهاية الحلقة رسالة إلى للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا، "أنت سكنت قلوب المصريين، بإدارتك للأزمة فى كورونا، وأنت أيضا نلت تقدير العالم، بهذا الاهتمام الأبوى، لكن ربنا يخليك ماتراهنش كتير على قلة من البشر مستهترة ولا يجيد الشعور بالمسئولية الاجتماعية، يحتاج الأمر إلى عقوبة أكبر من الغرامات الموجعة، وأترجاك لأنى شايف أن الأرقام ترتفع".