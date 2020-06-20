"الرقب": تنظيم الإخوان فقد جماهيريته بفضل جهود الدولة المصرية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس، إن ما حدث من عودة العمال المصريين، انتصار للقيادة والحكومة المصرية والأجهزة الأمنية، وهو رد على كل من كان يتوقع فشل الحكومة المصرية في ذلك، وهو إحباط للإخوان المسلمين، الذين يتربصون بمصر، ومن شاهد فرحة العائدين، وسعادة أهلهم، يدرك حجم وقوة هذا الانتصار بشكل أو بآخر.

وأضاف" الرقب" لـ"الوطن"، أن ما حدث ضربة للإخوان، فقد تعود تنظيم الإخوان على العمل في الخفاء، والتربص بالنظام، والأن هو يحاول للعودة للعمل تحت الأرض، حتى هذه اللحظة لا يمكن تأمين شره، لأنهم خلايا تنام وتظهر منى تريد، لكنهم كتنظيم لم يعد لديهم جماهيرية كما كان في السابق فقد تحول لتنظيم سري كما كان قبل 50 أو 60 سنة، هناك صحيح تراجع لدورهم، لكن ينبغي اليقظة وأخذ الحيطة والحذر منهم، لأنهم من الممكن أن يحدث تخريب في أي لحظة في مصر أو أي دول أخرى.