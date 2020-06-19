محافظ مطروح عن العائدين من ليبيا: "مصر محتاجاهم وعندنا آلاف المشروعات"

أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن سعادته بعودة المصريين من ليبيا بسلامة إلى أرض الوطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "شرفت أكون في استقبالهم بتوجيهات الرئيس، ومنذ ظهور هذا الفيديو وجه بحل هذه الأزمة وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وأضاف: "نسقنا على أعلى مستوى مع كل الجهات المعنية، وبفضل هذا التنسيق عادوا سالمين، والتقيت بهم وطمأننا ذويهم عليهم، وبلدهم أولى بيهم".

وتابع: "إحنا محتاجينهم وآلاف المشروعات عملاقة وفي حاجة إلى سواعدهم ولن تبنى مصر دون سواعد أبنائها".

وواصل: "ألف مبروك للمصريين والمواطن المصري خط أحمر وطول عمرنا دولة مسالمة ولم نعتدي على أحد ولكن كرامة المواطن المصري خط أحمر ولن نسمح لأحد بأن ينال من كرامته".

وواصل: "الرئيس بنفسه تابع مع جميع الجهات المعنية ونتمنى لأبنائنا كل السلامة، والشغل مفتوح والخير قادم بإذن الله".