وصول ألفي متر سجاد لمساجد الأوقاف بأسوان

استقبلت مديرية أوقاف أسوان، مساء أمس، 2000 مترا من السجاد المخصص لفرش عدد من المساجد المحتاجة طبقاً لخطة الوزارة، في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحملة الوزارة الموسعة التي أطلقها لفرش المساجد الكبرى على مستوي الجمهورية، استعدادا لإعادة فتح المساجد، انتظارا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، عقب زوال أسباب فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مؤكدا أنه كان في استقبال السيارات المحملة بالسجاد، التى وصلت من الوزارة بالقاهرة، رفقة مسؤولي وقيادات الأوقاف بالمحافظة، وقيادات الدعوة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، تولي اهتمامات كبيرة في التوسع في فرش المساجد، خصوصا في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والمتابعة الدورية لنظافة وتعقيم المساجد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص السجاد، الذي وصل للمساجد المحتاجة طبقاً لخطة الوزارة.