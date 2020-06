وفاة المخرج الأمريكي آلن ميتر عن عمر ناهز 77 عاما

توفي المخرج الأمريكي آلن ميتر، الذي أخرج العديد من الأفلام الكوميدية، عن عمر ناهز 77 عاما، بحسب موقع "هوليود ربيورتر".

ولد "ميتر" في 19 ديسمبر 1942. وتخرج في جامعة أريزونا عام 1965 بعدما درس الفلسفة، وانتقل إلى لوس أنجلوس بعد ذلك بوقت قصير ليبدأ عمله في صناعة الترفيه.

ثم أخرج مجموعة من الفيديوهات المصورة لمجموعة من المغنيين منهم جورج هاريسون، وأوليفيا نيوتن جون، ولكن تعتبر انطلاقته الحقيقية في فترة الثمانينيات، بعدما أخرج الفيلم الكوميدي Girls Just Want to Have Fun، من بطولة سارة جيسيكا باركر، بيف ييجر، كريستي سومرز وريتشارد بليد.. وتأليف إيمي سبايس.

وفي عام 1986 أخرج فيلم Back to School، من بطولة رودني دانجيرفيلد، سالي كيلرمان، وأخرج خلال مشواره الفني 19 فيلما بحسب موقع IMDB، واعتزل ميتر في عام 2000، وانتقل بعدها ليعيش في فلوريدا حتى رحل اليوم.